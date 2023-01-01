Проект «Оборотень». Андрей Земляной (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В ходе операции на Африканском континенте майор ГРУ находит таинственный перстень, который кладет начало череде удивительных событий. Из защитника своей родины он становится защитником жизни на Земле, вступает в схватку с воинством тьмы и делает нелегкий выбор – пожертвовать своей жизнью ради спасения остальных. Но души воинов бессмертны, и новая жизнь в ином теле и на другой планете снова приведет его к выбору. Неважно, что на стороне врагов супертехнологии мира, ушедшего далеко вперед. Сердце воина не позволит остаться в стороне, когда идет война, а честь подскажет, где враги, а где друзья.



Проект «Оборотень» слушать на видеосервисе Wink.