Проект «Любовь». Мария Геррер (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Небогатой девушке сложно строить карьеру с нуля без поддержки. Особенно если стараешься быть независимой от чужого мнения, от друзей, от мужчин. Но невозможно быть независимой от Его Величества Случая. И он сыграл со мной злую шутку – я едва не пришибла олигарха, филантропа и просто красавца-миллиардера Алекса Рокотова. Собственно, с этого все и началось. А закончилось очень неожиданно и для меня, и для него.



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