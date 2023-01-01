Продолжение рода. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Продолжение рода. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Продолжение рода. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Возвращаясь с работы, Марина Краюшкина достала из почтового ящика анонимное письмо, в котором говорилось о том, что у ее мужа есть любовница. Этим же вечером незнакомый голос сообщил ей по телефону, что Валентин весь день провел в обществе молодой красавицы. Марина позвонила мужу на работу и узнала, что после обеда он не возвращался в офис. Теперь она поняла странное поведение мужа: молчалив, замкнут, сосредоточен, охладел к жене, как к женщине, старается меньше бывать дома. Марина была шокирована его предательством, ведь, ради Валентина она пожертвовала карьерой и материнством, став бесплодной после неудачного аборта. Разговор с мужем ничего не дал. На все вопросы у него были правдоподобные ответы. Через несколько дней Марина получила по почте конверт с фотографиями мужа и его любовницы. На этот раз Валентин не стал оправдываться и признался, что давно встречается с Альбиной, на которой мечтает жениться, потому что она, в отличие от жены, может родить ему наследника. После скандального разоблачения Валентин ушел к любовнице. Марина решила, что ее брак спасет усыновление ребенка и нашла в детском доме маленького Сашу. Однако, Валентин отказался воспитывать чужого ребенка и настаивал на разводе. Когда Марина получила повестку в суд, она решила, что в борьбе за семью годятся любые средства. Она встретилась с Альбиной и соврала ей, что муж смертельно болен – чрез несколько месяцев он умрет от рака, а имущества и денег любовнице не достанется, поскольку против Валентина заведено уголовное дело о коррупции. Альбина порвала с любовником, и он вернулся домой. Марина с сожалением поняла, что отношения с мужем никогда не наладятся. Она попросила Валентина помочь ей с усыновлением Саши в обмен на беспрепятственный развод. Познакомившись с мальчиком, Валентин изменился. Он понял, что обязательно станет ему отцом и не уйдет от Марины.

Продолжение рода слушать на видеосервисе Wink.

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