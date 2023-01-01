Продажное королевство. Ли Бардуго (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение нашумевшего бестселлера «Шестерка воронов». Яркое, самобытное фэнтези о шестерых отчаянных юных авантюристах. Казу Бреккеру и его команде удалось провернуть столь дерзкое похищение, что они и сами не поняли, как остались в живых. Но обещанная заоблачная награда уплывает из рук, �и юные изгои вынуждены снова бороться за свою жизнь. Их обвели вокруг пальца и лишили ценного члена команды. Теперь у них не хватает людей, очень мало союзников и почти не осталось надежды. Давние соперники и новые враги бросают вызов коварству Каза, а его окружение подвергают испытанию на прочность. На темных и извилистых улочках Кеттердама разразится война – она и решит судьбу гришей.



Продажное королевство слушать на видеосервисе Wink.