Продажник на всю голову. Крутые стратегии профессионала. Владимир Якуба (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В новой аудиокниге Владимир Якубы собраны самые крутые стратегии: освойте их – и вам открыта дорога в клуб профессионалов, «продажников на всю голову»! Владимир Якуба – бизнес-тренер и Продажник с большой буквы. Он любит повторять, что провeл обучение в 112 городах, 17 странах, а также является автором 8 книг, 11 обучающих фильмов, более 300 публикаций в 42 изданиях. И после переспрашивает: запомнили, сколько было стран? И его слушатели запоминают. Так действуют и методы Владимира Якубы – простые, понятные, много раз отработанные на практике. Владимир учит продавать на любом уровне и на любых площадках: гендиректору и рядовому менеджеру, по телефону и «в полях». © Якуба В., 2018 © Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2015 ©



Продажник на всю голову слушать на видеосервисе Wink.