Продавец воздуха. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Загадочную историю пропавшей научной экспедиции знаменитый советский писатель-фантаст Александр Беляев развивает в увлекательное повествование о попытке англичанина мистера Бэйли захватить монополию на… воздух, скачивая и сжижая его в своей подземной лаборатории для последующей продажи. Неслучайно название романа стало нарицательным для разного толка авантюристов в современном обществе. "Мы благополучно проползли по узкой расщелине, загибавшейся на середине углом, и, наконец, подползли к самому гребню. Я наклонил голову и посмотрел вниз. Открывшееся зрелище изумило меня. Я увидал огромный отлогий кратер, подобный лунному. Но что меня особенно удивило – скат этого огромного кратера был как будто отшлифован. Ни камня, ни выступа. Совершенно гладкая, пологая воронка, а глубоко внизу, в центре ее, виднелась круглая дыра чудовищного, как мне показалось, диаметра. Неужели шлифованная воронка и геометрически правильная дыра на дне кратера естественного происхождения? Трудно было допустить это".



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