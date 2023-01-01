Продавец эмоций. Как создать и спродюсировать громкий проект. Оксана Шурочкина (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Инсайдерская история о закулисье шоу-бизнеса, основанная на личном опыте самых успешных продюсеров России. Оксана Шурочкина, экс-продюсер Нюши, знает все о том, как создать громкий проект. Узнайте, по каким законам на самом деле работает шоу-бизнес, как заводить выгодные знакомства, через как�ие каналы продвигать или продвигаться, и что нужно, чтобы «выстрелил» именно ваш проект.



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