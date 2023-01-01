Продавайте Больше, Быстрее, Дороже, Чаще. Игорь Манн,Дмитрий Турусин (книга, 2024) слушать онлайн

Авторы предлагают простую, быструю иэффективную технологию увеличения продаж. Она состоит изчетырех пунктов: продавать Больше, Быстрее, Дороже иЧаще. Покаждому пункту дан четкий план, какэто сделать. Процесс напоминает японскую систему кайдзен– небольших последовательных улучшений. Авторы делятся практиками: какзамотивировать команду, чтобы генерировать такие улучшения ивоплощать их вреальные продажи. Приведены иисключения– когда продавать Больше, Быстрее, Дороже иЧаще НЕследует. Исключений мало. Вбольшинстве случаев это именно то, что нужно длясистемного роста вашего бизнеса.



Продавайте Больше, Быстрее, Дороже, Чаще слушать на видеосервисе Wink.