Пробуждение. Лаэндэл
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Пробуждение. Лаэндэл

Пробуждение. Лаэндэл (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фантастика466 мин16+

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О книге

Пробуждение – фантастический роман, первая книга цикла «Эпоха стражей», жанр РеалРПГ, героическая фантастика, социальная фантастика. В этот мир пришла магия, ознаменовав новую эпоху. Эпоху, где один человек может стоить тысячи. Эпоху постоянной угрозы от порождений магии и мутантов. Эпоху постоянных сражений. Эпоху сотен героев оберегающих мирную жизнь обычных людей и непрекращающейся войны за выживание вида. Эпоху стражей!

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Жанр
Фантастика
Время
466 мин / 07:46

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