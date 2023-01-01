Пробуждение Крови. Алль Терр (книга, 2020) слушать онлайн

«Пробуждение Крови» – фантастический роман Алль Терра, первая книга цикла «Безродный», жанр LitRPG, боевое фэнтези, попаданцы. Он был болезненным мальчишкой, который умер в свой день рождения. Но тут же открыл глаза, уже в другом мире и новом теле. Теперь его зовут Лин Табул, Безродный. В Цитадели собрались представители различных родов из Четырeх Кланов, а также Безродные, Изгои и даже один раб. Им всем необходимо пройти обучение, чтобы открыть в себе родовые умения и овладеть Интерфейсом. Власть над стихиями, супер слух, умение летать, гипноз – да мало ли навыков сокрыто в Памяти Крови… Главное – разбудить их и научиться пользоваться. Хотя какая тут учeба, когда с одной стороны мажоры-чистокровные достают, с другой – новые приятели подбивают на очередную проделку, а вокруг столько девушек, к тому же при общих спальнях и душевых…



Пробуждение Крови слушать на видеосервисе Wink.