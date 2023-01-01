Пробуждение. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Пробуждение. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Пробуждение. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Инга Липкина обнаружила в Интернете фотографию своего бывшего возлюбленного. Алексей или Алик, как все звали его тогда, неожиданно оставил Ингу и исчез. Прошло пятнадцать лет. Инга так и не вышла замуж, живёт одна. Ей стал часто сниться один и тот же сон, в котором она приходит в квартиру Алика. Это становится её навязчивой идеей. Узнав домашний адрес Алика, Инга меняет внешность и под видом няни, пришедшей по объявлению, проникает в квартиру бывшего любовника. Алик, кажется, её не узнаёт. Сусанна, жена Алика, плохая хозяйка и нерадивая мать. Очень скоро Алик стал обращать внимание на хозяйственную и симпатичную няню. Инга ликует – её план удался. В один из дней, когда Сусанны не было дома, Алик стал оказывать Инге знаки внимания. Она собиралась продолжать игру, но была разоблачена – Алик сорвал с неё парик и сказал, что узнал её почти сразу, только хотел понять, с какой целью она проникла в его дом. Былая любовь, казалось, вспыхнула с новой силой. Алик признался Инге, что его теперешний брак ошибка и предложил ей выйти за него замуж. Неожиданно тяжко заболевает Сусанна и Инга начинает понимать, что Алик совсем не такой, каким она его себе представляла. Она видит, что её бывший возлюбленный превратился в чёрствого, эгоистичного и лживого человека. А, может, он был таким всегда…? Инга разочаровывается в своей любви и покидает его дом.

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