Проблема увеличения энергии человечества. Никола Тесла. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

"Все знают про Николу Теслу: загадочный изобретатель, автор впечатляющих опытов, повелитель электричества. 100 лет назад оно было в новинку, так что некоторые считали Теслу не только ученым, но и магом. Порой кажется, он в самом деле был в шаге от портала в другие миры.

Почему же его сч�итают гением? Какие тайны Земли он открыл, а открытие каких смог предсказать очень точно? И почему сегодня актуально перечитать его рассуждения о человечестве 1900 года?

Про Теслу написаны сотни книг, но лучше дать слово ему самому. Главные и самые дерзкие идеи Теслы — в саммари его статьи «Проблема увеличения энергии человечества»."





Проблема увеличения энергии человечества слушать на видеосервисе Wink.