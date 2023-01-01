Проблема увеличения энергии человечества. Никола Тесла. Ключевые идеи книги
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Проблема увеличения энергии человечества. Никола Тесла. Ключевые идеи книги

Проблема увеличения энергии человечества. Никола Тесла. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Саморазвитие, Зарубежная литература22 мин16+

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Сюжет

"Все знают про Николу Теслу: загадочный изобретатель, автор впечатляющих опытов, повелитель электричества. 100 лет назад оно было в новинку, так что некоторые считали Теслу не только ученым, но и магом. Порой кажется, он в самом деле был в шаге от портала в другие миры.
Почему же его считают гением? Какие тайны Земли он открыл, а открытие каких смог предсказать очень точно? И почему сегодня актуально перечитать его рассуждения о человечестве 1900 года?
Про Теслу написаны сотни книг, но лучше дать слово ему самому. Главные и самые дерзкие идеи Теслы — в саммари его статьи «Проблема увеличения энергии человечества»."

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