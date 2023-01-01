Проблема холодного запуска. Как запустить и масштабировать сетевые эффекты. Эндрю Чен. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мы все живем в Сети: работаем, развлекаемся, покупаем, продаем — там. И каждый из нас включен во множество более мелких сетей. Это важно для всех, а особенно для бизнеса: ценность товара для одного пользователя зависит от числа других потребителей этого товара. Если вы хотите запустить отличный продукт, вам обязательно нужно иметь в виду этот сетевой эффект. Он принесет вам целое состояние, если сделаете все как надо.А как надо?Какие трудности ждут предпринимателей на старте? Как достичь вершины успеха и удержаться на ней? Как, наконец, обойти конкурентов, которым тоже прекрасно известно о мощи сетевого эффекта?Эндрю Чен, знающий толк в успешных запусках, готов ответить на эти и многие другие вопросы о запуске продукта.





Проблема холодного запуска слушать на видеосервисе Wink.