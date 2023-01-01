Про… жизнь (sex, sport & rock’n’roll). ВАН
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Про… жизнь (sex, sport & rock’n’roll). ВАН

Про… жизнь (sex, sport & rock’n’roll). ВАН (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Современная проза18+

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Сюжет

Предпринята искренняя попытка в формате повести на жизненных примерах раскрыть первопричины изменения взаимоотношений и найти пути решений, прежде всего в такой интимной сфере, как секс-страсть-любовь. Контекстно передать дух сменившихся эпох. Беспристрастно и честно рассказать про спорт (преимущественно волейбол), не забыв его изнанку. А так же отразить чувственную связь всего и вся с её величеством роковОй музыкой Часть 1. конец 1970-х и начало 80-х годов в СССР

Про… жизнь (sex, sport & rock’n’roll) слушать на видеосервисе Wink.

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