Про… жизнь (sex, sport & rock’n’roll). ВАН (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Предпринята искренняя попытка в формате повести на жизненных примерах раскрыть первопричины изменения взаимоотношений и найти пути решений, прежде всего в такой интимной сфере, как секс-страсть-любовь. Контекстно передать дух сменившихся эпох. Беспристрастно и честно рассказать про спорт (преимущественно волейбол), не забыв его изнанку. А так же отразить чувственную связь всего и вся с её величеством роковОй музыкой Часть 1. конец 1970-х и начало 80-х годов в СССР



Про… жизнь (sex, sport & rock’n’roll) слушать на видеосервисе Wink.