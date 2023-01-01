Про Иванушку-дурачка. Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Жил-был Иванушка-дурачок, собою красавец, а что ни сделает, всё у него смешно выходит, не так, как у людей. Нанял его в работники один мужик, а сам с женой собрался в город; жена и говорит Иванушке: –Останешься ты с детьми, гляди за ними, накорми их! –А чем?– спрашивает Иванушка. –Возьми воды, муки, картошки, покроши да свари– будет похлёбка!..»



Про Иванушку-дурачка слушать на видеосервисе Wink.