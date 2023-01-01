Призраки Ойкумены. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

"Побег на рывок. Призраки Ойкумены" – фантастический роман Генри Лайон Олди, вторая книга из знаменитого цикла «Ойкумена». Свет клином сошелся на Диего Перале, скромном учителе фехтования. Великая Помпилия, империя людей-волков, ставит ультиматум: сотрудничество или рабство? Хладнокровные гематры, люди-компьютеры, теряют самообладание, едва речь заходит о маэстро: спасать или ликвидировать? Гений-профессор готов на все, лишь бы Диего позволил себя изучить. Мертвая девушка кричит в космосе: где ты, сеньор Пераль? Стая хищных бестий рыщет на просторах галактики: где ты, сеньор Пераль?! Что остается маэстро? Как в пьесах его знаменитого отца – рапира, месть, любовь. Впрочем, рапира уже не вполне рапира, месть – не вполне месть, и лишь любовь остается прежней. Новая книга Олди – очередное погружение читателя в фантастические миры Ойкумены. Награды и премии: 1. Книга года по версии Фантлаба / FantLab's book of the year award, 2015 // Лучший роман / авторский сборник отечественного автора 2. «Итоги года» от журнала «Мир Фантастики», Итоги 2015 // Книги – Лучшая отечественная фантастика 3. РосКон, 2016 // Роман. 1 место («Золотой РОСКОН»)



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