Призраки-3. Сборник рассказов. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Средневековье … Вряд ли какая-то другая эпоха может похвастаться такими ужасающими историями! Это время, когда суеверия и страх перед магией подпитывали воображение, а граница между объяснимым и сверхъестественным была настолько туманна, что кошмар и реальность сливались в одно целое. В сборнике «Призраки-3» встреча с демоническим и неизведанным ждет вас в полном объеме. Необъяснимое скрывается в сумеречных тавернах, мрачных замках и на шумных улочках, которые являются местами действий этих рассказов. Вас ждет встреча с ужасными существами, вы станете свидетелями магических ритуалов. Но будьте осторожны: иногда зло может скрываться и за, казалось бы, обычным человеческим лицом! Надеемся, что после успеха первых двух аудиокниг «Призраки», новый сборник леденящих душу рассказов «Призраки-3» вас не разочарует.



Призраки-3 слушать на видеосервисе Wink.