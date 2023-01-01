Призраки-2. Сборник рассказов. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Для большинства наших современников британская фантастика начала XX века ассоциируется в первую очередь с Гербертом Уэллсом и его знаменитыми произведениями. К сожалению, мало кто знает, что одновременно с признанным классиком английской литературы творили и не менее талантливые писатели-фантасты, горячо любимые и популярные у англоязычной аудитории на рубеже двух столетий. Теперь и у русскоязычных слушателей есть возможность познакомиться с аудиоверсией увлекательных повестей и рассказов этих выдающихся писателей.



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