WinkАудиокнигиПризраки-2. Сборник рассказов. Сборник
Призраки-2. Сборник рассказов. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы390 мин18+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Для большинства наших современников британская фантастика начала XX века ассоциируется в первую очередь с Гербертом Уэллсом и его знаменитыми произведениями. К сожалению, мало кто знает, что одновременно с признанным классиком английской литературы творили и не менее талантливые писатели-фантасты, горячо любимые и популярные у англоязычной аудитории на рубеже двух столетий. Теперь и у русскоязычных слушателей есть возможность познакомиться с аудиоверсией увлекательных повестей и рассказов этих выдающихся писателей.
Призраки-2 слушать на видеосервисе Wink.