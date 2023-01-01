Призрак замка Мак-Гроу. Григорий Борзенко (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

«Призрак замка Мак-Гроу» – это настоящий подарок тем, что любит таинственные истории, жгучие тайны, неразрешимые загадки и т.д. В аудио версии эта книга интригует слушателя еще больше! Он не просто окунается в мир, где от стремительно развивающихся страшных событий все «холодеет в душе», а еще и подается ему это таинственным голосом диктора, где голоса призрака звучат громовым голосом, от которого стает не по себе, где жутко завывает нечистая сила, звучит таинственная музыка. Эта увлекательная и интригующая (и поучительная!) история точно понравится и детям, и взрослым.



Призрак замка Мак-Гроу слушать на видеосервисе Wink.