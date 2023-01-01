Призрак тещи. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Нина Гончарова разрывалась между любовью к матери и любовью к мужу. Максим считал, что его теща Ирина Петровна постоянно вмешивается в их с Ниной семейную жизнь. Получив в наследство квартиру дедушки, Нина с мужем переехала в нее. Но она нуждалась в помощи и поддержке своей матери. Максима раздражало, что Ирина Петровна открывала дверь своим ключом и приходила в квартиру. Он сменил замок, но Нина уговорила мужа отдать новый ключ ее маме. После очередной ссоры с зятем Ирина Петровна заявила дочери, что ей нужно срочно купить путевку в санаторий. Нина отдала ей деньги из семейной копилки. Но вечером эти деньги понадобились Максиму, чтобы внести залог за машину, которую они мечтали купить. Узнав, что Нина отдала деньги матери, Максим разъярился. Вскоре возле подъезда разгорелся скандал между ним и тещей. Максим вел себя грубо, отобрал у Ирины Петровны ключ от квартиры. Женщина случайно упала и вызвала наряд полиции. Она попросила Василия, который давно был влюблен в Нину, быть свидетелем. Василий согласился, он надеялся, что Нина разведется с мужем и выйдет замуж за него. Но Нина убедила Василия сказать на суде правду – он ведь не видел, что Максим толкнул Ирину Петровну. Нина, наконец, осознала, что у них с Максимом – семья, и надо нести за нее ответственность самой, а не призывать на помощь маму.



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