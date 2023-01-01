Призрак кошки. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Хорошо уехать из душного, затянутого смогом летнего Лондона в деревню! Плохо, что о доме, где поселились Мейзи и ее подруга Элис, ходят дурные слухи. Дескать, дело там нечисто – все арендаторы быстро съезжают, и никто не рассказывает почему. А самое главное, девочки своими глазами видели разгуливающего по коридору призрака! Небольшого, размером с кошку…



Призрак кошки слушать на видеосервисе Wink.