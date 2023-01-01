Призрачный омут. Адриана Мэзер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Саманта Мэзер принадлежит к проклятому роду. Призраки, духи и злой рок преследуют девушку с тех пор, как она поселилась в Салеме. В 1912 году тетя и дядя Саманты Мэзер взошли на «Титаник». Спустя сто лет после трагических событий Саманта начинает видеть сны о зловещем корабле. Чем больше девушка �погружается в мир снов, тем страшнее становится опасность, которая ей грозит. Сможет ли она изменить прошлое, пока призрачный омут не затянул ее в свои глубины навсегда?



Призрачный омут слушать на видеосервисе Wink.