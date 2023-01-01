Признание Короля-звездочёта. Елена Викторовна Малинина (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Как определить жанр этого романа? Психологический? Мистический? Роман-головоломка, роман-откровение? А может, роман-глубина… С одной стороны, это захватывающий художественный текст с яркой интригой и неожиданным финалом. Но чем глубже ныряешь, тем больше удивительных вещей тебе открывается. Реальность романа, дополненная волшебной сказкой, балладами и осознанными снами героя, многомерна и бездонна. Необычным это произведение делает не только путешествие в Страну Чудес – ядро романа. В нём много тайн. Вот, например, здесь два главных героя – Ученица и Учитель. Но двое ли их? Как отнестись к совершаемым ими ошибкам? Осудить их? Или оценить степень их значимости в творении судьбы? Ныряйте глубже – и откроется вам… На поворотах сюжета будет захватывать дух. Вопросы будут приходить и разрешатся. Озарения станут вспыхивать в душе ещё долго после того, как вы закроете книгу. И вам захочется открыть её снова, потому что – вот главный секрет… Этот увлекательный роман, написанный профессиональным психологом, одновременно является учебным пособием для тех, кто занимается самопознанием. Внимательный читатель, используя описанные в книге практики, сможет научиться самостоятельно решать свои психологические проблемы. И да будет так!



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