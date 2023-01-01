WinkАудиокнигиПриют г�ероев. Генри Олди
Приют героев. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези1133 мин12+
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Сюжет
Шестеро постояльцев гостиницы «Приют героев» сгинули без вести в результате ночного налета таинственных злоумышленников. Расследование преступления поручено двум конкурирующим службам, но барон фон Шмуц, обер-квизитор Бдительного Приказа, и магичка высшей квалификации Генриэтта Куколь, в�игилла Тихого Трибунала, еще не знают, куда приведут их дороги следствия. Возможно, это будет зловещий Чурих, гнездо некромантов, или цитадель Черно-Белого Майората, где в давние времена шагнул с балкона в вечность магистр самого нелепого из рыцарских орденов…
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