Привычки лидера. Самые важные навыки за несколько минут в день. Мартин Ланик. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Друзья, кто из нас не думает о том, чтобы в какой-то момент в карьере занять пост руководителя?



А знаете ли вы, что обычный день каждого из нас на 43–47% состоит из автомат�ических действий? Как мы начинаем день, как проводим встречи, отвечаем по телефону или по электронной почте, как взаимодействуем с коллегами — все это в значительной степени управляется привычками. Какие-то из них полезны, а другие — не очень, но ничто не мешает развить в себе больше полезных.



Мартин Ланик уверен, что эффективное лидерство — это серия привычек. В нашем новом саммари «Привычки лидера. Самые важные навыки за несколько минут в день» можно получить практическое руководство по развитию полезных для руководителя привычек и состоящих из них навыков, которые помогут общаться и управлять задачами. И получить желанное повышение.



Привычки лидера слушать на видеосервисе Wink.