Привычки для развития эмоционального интеллекта. Тревис Бредберри. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Доктор наук в области клинической психологии и психологии труда Тревис Бредберри рассказывает, как простые привычки могут поменять образ мышления, повысить осознанность и мотивацию, развить эмоциональный интеллект.

Развитый эмоциональный интеллект (EQ) в большей степени, чем когни�тивный (IQ), определяет карьерный успех, помогает лучше справляться со стрессом, налаживать взаимоотношения с коллегами и руководством, добиваться поставленных целей.

Два раздела пошагово объясняют, какие привычки следует проработать, чтобы эффективнее решать личные и рабочие задачи.



Привычки для развития эмоционального интеллекта слушать на видеосервисе Wink.