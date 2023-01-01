WinkАудиокнигиПривычки для развития эмоционального интеллекта. Тревис Бредберри. Ключевые идеи книги
Привычки для развития эмоционального интеллекта. Тревис Бредберри. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн30 мин16+
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Сюжет
Доктор наук в области клинической психологии и психологии труда Тревис Бредберри рассказывает, как простые привычки могут поменять образ мышления, повысить осознанность и мотивацию, развить эмоциональный интеллект.
Развитый эмоциональный интеллект (EQ) в большей степени, чем когни�тивный (IQ), определяет карьерный успех, помогает лучше справляться со стрессом, налаживать взаимоотношения с коллегами и руководством, добиваться поставленных целей.
Два раздела пошагово объясняют, какие привычки следует проработать, чтобы эффективнее решать личные и рабочие задачи.
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