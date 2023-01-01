Привычка к творчеству. Сделайте творчество частью своей жизни. Твайла Тарп. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
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Сюжет
Муз принято изображать капризными. Тем не менее многие писатели и художники почему-то надеются, что эти посланницы небес сделают за них всю работу. Иными словами, все их надежды — на вдохновение.
Но великие творцы знают: куда важнее полагаться на навыки и дисциплину. Они потому и стали великими, что сделали творчество привычкой, встроили его в повседневную жизнь, верно расставили акценты.
Знаменитая танцовщица и хореограф Твайла Тарп не делает из этого знания секрета. Наоборот, она облекла его в 10 ключевых принципов, которые стоит практиковать любому творческому человеку. Получился уникальный учебник: он говорит о творчестве всю правду и тем самым дарит подлинное вдохновение.
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