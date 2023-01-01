Привет из Варшавы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Прошел год после смерти жены Игоря Алины, а он все никак не мог прийти в себя и мучился от чувства вины. У Алины начались преждевременные роды в то время, когда он был у любовницы Ларисы. В результате Алина умерла, оставив Игорю новорожденную дочь Настеньку. Теперь он боготворил Алину и жил только для дочери. В день годовщины смерти Алины молоденькая няня Насти Диана объяснилась Игорю в любви и показала ему фотографии и записи Алины, из которых следовало, что во время поездки в Варшаву у нее был любовник. Игорь почувствовал себя оскорблённым в лучших чувствах и, чтобы утешиться, возобновил отношения с Ларисой. Практичная Лариса предположила, что Настенька вполне может быть «приветом из Варшавы». Игорь был так потрясён этим, что поссорился с Ларисой и, вернувшись домой, сгоряча сделал предложение Диане. Отношения с домовитой, нежной Дианой очень устраивали Игоря, но сомнения по поводу отцовства не давали ему покоя. Игорь решил провести генетическую экспертизу. Тем временем, Диана активно готовилась к свадьбе, а Настю отвезла в поселок к своей маме, Марье Михеевне. Экспертиза показала, что Настя, действительно, дочь другого мужчины. Игорь, чувствуя себя глубоко оскорблённым, в отчаянии принимает решение отдать ребёнка в приют. Неожиданно этому воспротивилась Диана, которая очень привязалась к ребенку. Не найдя в ней сочувствия, Игорь снова обратился к Ларисе, и та не только одобрила его решение, но и обещала содействие при оформлении документов. Но когда Игорь приехал за Настей к Марье Михеевне, оказалось, что девочка тяжело больна, и её нужно срочно госпитализировать. Диана осталась в больнице с Настей и категорически отказалась возвращаться к Игорю, если он откажется от ребёнка. Игорь уже не мог без Дианы, тосковал по Настеньке, но обида затмевала все остальные чувства. Растерянностью Игоря воспользовалась Лариса. Однажды во время свидания Ларису и Игоря застала Марья Михеевна, которая приехала за вещами Дианы. Под её давлением, Игорь написал отказ от дочери в пользу Дианы. Диана, оформив опеку над Настенькой, отказывалась видеться с Игорем. Игорь остался один, истосковался и понял, что у него нет никого роднее Насти и Дианы.



Привет из Варшавы слушать на видеосервисе Wink.