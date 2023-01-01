Привет из Варшавы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Привет из Варшавы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Привет из Варшавы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Прошел год после смерти жены Игоря Алины, а он все никак не мог прийти в себя и мучился от чувства вины. У Алины начались преждевременные роды в то время, когда он был у любовницы Ларисы. В результате Алина умерла, оставив Игорю новорожденную дочь Настеньку. Теперь он боготворил Алину и жил только для дочери. В день годовщины смерти Алины молоденькая няня Насти Диана объяснилась Игорю в любви и показала ему фотографии и записи Алины, из которых следовало, что во время поездки в Варшаву у нее был любовник. Игорь почувствовал себя оскорблённым в лучших чувствах и, чтобы утешиться, возобновил отношения с Ларисой. Практичная Лариса предположила, что Настенька вполне может быть «приветом из Варшавы». Игорь был так потрясён этим, что поссорился с Ларисой и, вернувшись домой, сгоряча сделал предложение Диане. Отношения с домовитой, нежной Дианой очень устраивали Игоря, но сомнения по поводу отцовства не давали ему покоя. Игорь решил провести генетическую экспертизу. Тем временем, Диана активно готовилась к свадьбе, а Настю отвезла в поселок к своей маме, Марье Михеевне. Экспертиза показала, что Настя, действительно, дочь другого мужчины. Игорь, чувствуя себя глубоко оскорблённым, в отчаянии принимает решение отдать ребёнка в приют. Неожиданно этому воспротивилась Диана, которая очень привязалась к ребенку. Не найдя в ней сочувствия, Игорь снова обратился к Ларисе, и та не только одобрила его решение, но и обещала содействие при оформлении документов. Но когда Игорь приехал за Настей к Марье Михеевне, оказалось, что девочка тяжело больна, и её нужно срочно госпитализировать. Диана осталась в больнице с Настей и категорически отказалась возвращаться к Игорю, если он откажется от ребёнка. Игорь уже не мог без Дианы, тосковал по Настеньке, но обида затмевала все остальные чувства. Растерянностью Игоря воспользовалась Лариса. Однажды во время свидания Ларису и Игоря застала Марья Михеевна, которая приехала за вещами Дианы. Под её давлением, Игорь написал отказ от дочери в пользу Дианы. Диана, оформив опеку над Настенькой, отказывалась видеться с Игорем. Игорь остался один, истосковался и понял, что у него нет никого роднее Насти и Дианы.

Привет из Варшавы слушать на видеосервисе Wink.

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