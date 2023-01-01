Приваловские миллионы. Дмитрий Мамин-Сибиряк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Д.Н.Мамин-Сибиряк, (настоящая фамилия Мамин) – выдающийся писатель-реалист, видный писатель-"уралец", глубокий знаток «областной» жизни, предвосхитивший современную отечественную беллетристику, посвященную «малой родине». "Приваловские миллионы" (1883г.) – наиболее значительный роман Мамина-Сибиряка, в котором изображена жизнь Урала и Сибири в пореформенные годы, капитализация России и связанная с этим процессом ломка норм права и морали. "Приваловские миллионы" приобретают поразительно современное звучание в России конца 20-го – начала 21 веков.



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