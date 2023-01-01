Притча обелой зависти. Сборник прозы. Юрий Яворский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мир безмерно многогранен и многолик, но закономерности поведения людей в нём всё же есть. Любовь и ненависть, бескорыстие и зависть, дружба и предательство – это лишь маленькие крупинки наследства, которые кто-то однажды просыпал на землю и забыл подобрать. Маленькие крупинки, а сколько зага�док и хитросплетений они создают в наших судьбах… Автор через своё творчество и отношение к предпринимательской профессии делает попытку найти тот «философский камень», о котором мечтают многие.



Притча обелой зависти слушать на видеосервисе Wink.