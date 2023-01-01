Притча обелой зависти. Сборник прозы. Юрий Яворский
Wink
Аудиокниги
Притча обелой зависти. Сборник прозы. Юрий Яворский

Притча обелой зависти. Сборник прозы. Юрий Яворский (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Современная проза18+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Мир безмерно многогранен и многолик, но закономерности поведения людей в нём всё же есть. Любовь и ненависть, бескорыстие и зависть, дружба и предательство – это лишь маленькие крупинки наследства, которые кто-то однажды просыпал на землю и забыл подобрать. Маленькие крупинки, а сколько загадок и хитросплетений они создают в наших судьбах… Автор через своё творчество и отношение к предпринимательской профессии делает попытку найти тот «философский камень», о котором мечтают многие.

Притча обелой зависти слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг