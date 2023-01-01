Пристанище. Мария Орунья (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Долгожданное продолжение детектива-бестселлера – новый леденящий душу роман Марии Оруньи, где превосходно сочетаются сонная романтика испанской глубинки со стремительным темпом захватывающего триллера. Прошло несколько месяцев с тех пор, как в Суанесе, небольшом городке на побережье Кантабрии, произошли жуткие убийства. И вот, когда жизнь, казалось бы, вернулась на привычные рельсы, неподалеку, в древних руинах, обнаруживают тело девушки, одетой как средневековая принцесса и лежащей в позе Спящей красавицы. Неожиданное заключение судебно-медицинской экспертизы рождает самые безумные предположения. Убитая переместилась в наше время прямиком из прошлого? И пока даже самые суровые скептики ломают голову о возможности путешествий во времени, в округе происходит новое убийство. За дело берется красавица-инспектор Валентина Редондо. И одновременно с ней англичанин Оливер Гордон, перебравшийся жить в Кантабрию после личной драмы, начинает другое расследование. Он пытается обнаружить своего брата, от которого уже несколько лет нет вестей. Двум, казалось бы, совершенно разным маршрутам суждено встретиться в одной точке, а разгадка окажется мрачной и шокирующей. На родине роман Марии Оруньи «Пристанище» вышел тиражом 150 000 экземпляров, что, учитывая грандиозный успех первой книги серии – «Скрытая бухта», вовсе не предел! Слушайте аудиоверсию нового детективного бестселлера в зажигательном и пленяющем исполнении актрисы Надежды Меньшовой. Пресса о книге: «Мария Орунья демонстрирует поразительное мастерство в создании детективного лабиринта. Ее сюжеты сродни головоломке, их приходится собирать из отдельных деталей, пытаясь понять, как встанет тот или иной фрагмент. Это настоящая игра в детектив»,– El Correo «Полтора года назад Мария Орунья ворвалась на сцену испанского детективного жанра со своей главной героиней Валентиной Редондо, лейтенантом гражданской гвардии. Во втором романе Валентина расследует запутанные убийства, связанные с историей Средневековья, спелеологией и археологией. И столь необычный антураж способствует созданию особенно таинственной атмосферы»,– La Nueva Espaňa «Пристанище» – гибридный роман, это и детектив, и триллер, и приключение, и мелодрама, а еще тут есть немножко философии»,– La Region Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



Пристанище слушать на видеосервисе Wink.