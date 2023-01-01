Приручить босса. Лили Рокс (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Властный и страстный босс. Сперва он выкинул меня с работы, а затем предложил сделку: восстановление и повышенная зарплата за выполнение дополнительных обязанностей. Я должна удовлетворять его по первому требованию. Он стал моим кошмаром наяву, но я влюбилась в него как девчонка. Из гордой и самовлюбленной девушки я превратилась в его рабыню. Но я знаю его сокровенные тайны и я обязательно приручу его, чего бы мне это ни стоило!



Приручить босса слушать на видеосервисе Wink.