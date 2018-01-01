Природа и география России. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Курс лекций для школьников по теме «Природа и география России». Удивительный и разнообразный мир неживой природы России манит и зовет своими бескрайними просторами. Вы сможете узнать о Русской (Восточно-Европейской) равнине, Западной и Восточной Сибири, о Дальнем востоке, Урале, Северном Ка�вказе. Вы услышите увлекательный рассказ об Алтае, Саянах, Салаирском кряже, Становом хребте, Байкальских горах, о Большом и Малом Хингане. © ИДДК



Природа и география России слушать на видеосервисе Wink.