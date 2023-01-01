Приоткрытое окно. Ирина Туманова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Приоткрытое окно» – это книга-наблюдение за современниками поэтессы и певицы Ирины Тумановой, уже не раз продемонстрировавшей в своём творчестве уникальную способность сочетать выразительность поэтических форм с простым и понятным в обычном будничном разговоре языком публицистики, очерка, рассказа…



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