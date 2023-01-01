WinkАудиокнигиПринять перемены. Как преуспеть, когда все вокруг меняется, включая вас. Брэд Сталберг. Ключевые идеи книги
Принять перемены. Как преуспеть, когда все вокруг меняется, включая вас. Брэд Сталберг. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн37 мин16+
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Сюжет
Среднестатистический взрослый человек сталкивается со значительными переменами в среднем 36 раз за свою жизнь. В такие периоды большинство людей злится на судьбу, паникует, раздражается и боится. Коуч и автор Брэд Сталберг предлагает новый подход в адаптации к переменам. Основываясь на новей�ших научных исследованиях и опыте своих клиентов, он рассказывает в книге, как воспитать в себе стойкую гибкость — качество, которое поможет сохранить спокойствие и обрести счастье даже в самые нестабильные времена.
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