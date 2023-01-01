Принять перемены. Как преуспеть, когда все вокруг меняется, включая вас. Брэд Сталберг. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Среднестатистический взрослый человек сталкивается со значительными переменами в среднем 36 раз за свою жизнь. В такие периоды большинство людей злится на судьбу, паникует, раздражается и боится. Коуч и автор Брэд Сталберг предлагает новый подход в адаптации к переменам. Основываясь на новей�ших научных исследованиях и опыте своих клиентов, он рассказывает в книге, как воспитать в себе стойкую гибкость — качество, которое поможет сохранить спокойствие и обрести счастье даже в самые нестабильные времена.





Принять перемены слушать на видеосервисе Wink.