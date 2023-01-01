Принцип Оз. Достижение результатов через персональную и организационную ответственность. Роджер Коннорс,Том Смит,Крейг Хикман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О новом взгляде на понятие «ответственность» с точки зрения достижения результатов, а не ответственности за их отсутствие. Работники корпораций часто становятся жертвами обстоятельств, неподвластных их контролю, вследствие чего испытывают чувство беспомощности и беспокойства и верят, что помочь им сможет только волшебник. Состоянием жертвы удобно оправдывать бездействие, неэффективность работы и даже невольно задушить собственный прогресс… «Принцип Оз» основан на результатах более чем 20-летнего исследования успешных организаций и рассказывает, каким образом отдельные люди и целые организации, вооружившись ответственностью, могут добиваться желаемых результатов даже в самых трудных ситуациях. Читатель узнает, как важна персональная ответственность за результат, и научится создавать организационную культуру, ориентированную на развитие и поощрение ответственности, необходимой для укрепления организации и достижения поставленных целей. Издание адресовано руководителям компаний и отделов, владельцам бизнеса, HR-менеджерам, а также всем, кто интересуется искусством управления корпоративной культурой.



Принцип Оз слушать на видеосервисе Wink.