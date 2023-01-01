Принцип куба. Революция в бизнес-мышлении. Владимир Якуба (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Переверните мышление! «Принцип куба. Революция в бизнес-мышлении» – новая аудиокнига Владимира Якубы, тренера по лидерству, продажам, мотивации и работе с командой, хедхантера № 1 в России. Реальный опыт и практические советы, как изменить свое мышление, направив его в сторону успеха, и не пропустить жизнь. Вы узнаете, как идти вперед и не сдаваться, радоваться переменам и не сойти с ума от обязательств, сохранить мотивацию и отгородиться от информационного шума, мобилизовать ресурсы и управлять эмоциями, научиться отдыхать и находить на это время. Для каждого, кто стремится взять жизнь и карьеру в свои руки. Возьмите ответственность на себя. ЧИТАЕТ АВТОР



Принцип куба слушать на видеосервисе Wink.