Принц Отто. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Принц Отто» – роман одного из величайших английских писателей Роберта Льюиса Стивенсона. По признанию самого Стивенсона это была сложнейшая из его работ. Стоит лишь упомянуть, что одна из глав романа переписывалась самим автором восемь раз и еще один раз его женой. Роман в основном был закончен в 1883 году. В «Принце Отто», опубликованном в 1885г., Стивенсон в полной мере воспользовался своим гением, чтобы в одном из лучших своих приключенческих и романтических творений попытаться исследовать преимущественно взрослые и, как никогда, современные вопросы. Главный герой, правитель небольшого государства, находящегося, как в прямом, так и в политическом смыслах на задворках Европы, пытается вылавировать свою судьбу, оказавшись как между молотом и наковальней, с одной стороны, под давлением и втянутый в интриги враждебных внешних политических сил, а с другой стороны, под угрозой развала неудачного брака и череды личных проблем. Великолепная работа мастера, захватывающее повествование, впитали в себя ощущения писателя в решающей стадии его карьеры и существенно повлияли и изменили естество английского романа 19-го века. ©



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