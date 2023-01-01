Принц и нищий. Марк Твен (книга, 1881) слушать онлайн

Сюжет

Диск содержит знаменитый исторический роман великого американского писателя Марка Твена (настоящее имя Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс (1835 – 1910). «Принц и нищий» – одно из самых умных произведений мировой литературы. Роман рассказывает о том, как принц, впоследствии ставший королем Эдуардом VI, в сил�у обстоятельств оказывается в народе под видом мальчика-бедняка Тома Кенти, а сам Том Кенти, необыкновенно внешне похожий на принца, становится наследным принцем и затем королем Англии. «Принц и нищий» – одно из самых востребованных в кино произведений мировой литературы: роман был экранизирован более 9 раз с 1915 по 2002 годы, в том числе три раза в нашей стране.



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