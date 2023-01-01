Приключения в чайнике. Светлана Лубенец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга написана в классическом жанре – сказка-путешествие. Два мальчика, два брата самым удивительным образом попадают в Волшебную страну через чайник из любимого маминого сервиза. Им приходится пройти всю страну, чтобы понять, зачем их туда заманили, и постараться вернуться домой. По пути они попадают в города со странными названиями: Мурмявск, Ограблевск, Послушанск, в которых их ждут необыкновенные приключения. Братьев сопровождает Вреднида Спиридоновна, злая колдунья по происхождению, но добрая по внутренней своей сути, кот Иннокентий, сбежавший из Мурмявска, и огромная мышь Аглая, образовавшаяся по недоразумению. Спасать пропавших сыновей в Волшебную страну отправляются хозяйственная мама с пылесосом и интеллигентный очкарик – папа с банкой морской капусты, что, конечно же, обоим очень пригодится в пути. Разумеется, есть в стране и зло в виде отвратительного короля ЗлодеусаI, с армией которого придется сражаться героям. И, как в каждой сказке, добро обязательно победит зло, но потрудиться героям для этого придется основательно.



Приключения в чайнике слушать на видеосервисе Wink.