Приключения Тома Сойера. Марк Твен (книга, 1876) слушать онлайн

Сюжет

Самый знаменитый роман Марка Твена «Приключения Тома Сойера» стал не только классикой детской литературы, но и классикой приключений. Том Сойер, 12- летний мальчик из одного из американских городков на реке Миссури, вечно попадает в истории, красит забор, убегает из дома, влюбляется с самую кра�сивую девочку в школе. Блестящий перевод К.И.Чуковского, который великолепно передал живой юмор этого романа Марка Твена. Это один из самых популярных романов для детей всех возрастов. Приключения отважного сорванца Тома Сойера и решительной Бекки Тэтчер никого не оставят равнодушными.



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