Приключения Тома Сойера. Марк Твен (книга, 1876) слушать онлайн

Сюжет

Все произведения американского писателя Марка Твена (1835-1910) забавные, смешные и при этом очень живые и реалистичные. Большинство сюжетов автор черпал из собственного жизненного опыта, и многие герои также «списаны с натуры». "Приключения Тома Сойера" – одна из самых читаемых книг. Ее любят не только дети, но и взрослые, что совсем неудивительно, ведь в ней – столько юмора и всевозможных приключений, а герои-сорванцы так похожи сразу на всех мальчишек мира.



Приключения Тома Сойера слушать на видеосервисе Wink.