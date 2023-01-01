Приключения Шуры и Маруси. Евгений Шварц (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиопостановка по одноименному рассказу. Сестры Шура и Маруся остались дома одни, их бабушка ушла в магазин. Девочки выскочили на лестничную площадку за кошкой и случайно захлопнули дверь. С этой минуты начались их приключения… Исполнители: От автора – Плятт Ростислав; Шура – Корабельнико�ва Маргарита; Маруся – Иванова Галина; Бабушка – Шапошникова Людмила; Кочегар – Папанов Анатолий; Трубочист Петруша – Невинный Вячеслав



Приключения Шуры и Маруси слушать на видеосервисе Wink.