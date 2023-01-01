Приключения Шерлока Холмса против Ната Пинкертона. Петр Орловец
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Приключения Шерлока Холмса против Ната Пинкертона. Петр Орловец

Приключения Шерлока Холмса против Ната Пинкертона. Петр Орловец (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы, Приключения18+

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Сюжет

А вы знали, что знаменитый лондонский сыщик с Бейкер-стрит Шерлок Холмс и его незаменимый помощник и компаньон доктор Ватсон, боролись с преступностью не только в туманном Альбионе, но и в далекой России. Более того, на бескрайних российских просторах Холмсу суждено было встретиться с еще одним прославленным детективом – Натом Пинкертоном. Уверены, эта встреча не была случайной и наконец-то в бесконечном соревновании – кто лучше, будет поставлена жирная точка. В аудиокниге вас ждут расследования следующих преступлений: Тайна Фонтанки 1:04:00 Грабеж во время панихиды 0:58:00 Рынок женщин 1:05:00 Тайна отца 0:40:00 Экспроприатор 0:30:00 Вино фирмы Морисон и Ко. 0:44:00 Также не пропустите аудиокниги П. Орловца: «Похождения Шерлока Холмса в России», «Приключения Шерлока Холмса в Сибири»

Приключения Шерлока Холмса против Ната Пинкертона слушать на видеосервисе Wink.

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