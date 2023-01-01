Приключения шахматного солдата Пешкина. Ефим Чеповецкий (книга, 2020) слушать онлайн

Студия АРДИС предлагает маленьким слушателям аудиокнигу «Приключения шахматного солдата Пешкина» по сказке замечательного детского писателя Ефима Чеповецкого, «неистощимого выдумщика, весeлого фантаста и знатока ребячьих душ», как называл его Лев Кассиль. …На столе у школьника Коли Пыжикова стояли разные вещи. Когда людей в комнате не было, они оживали, беседовали между собой и решали всякие важные вопросы. Наибольшим уважением пользовались шахматы. Дело в том, что Коля собирался стать шахматным чемпионом. Каждый день он играл в шахматы со своим соседом Петей Петушковым. В белой шахматной армии нeс службу деревянной гвардии рядовой по фамилии Пешкин. У Пешкина были друзья – чижик по имени Пыжик, храбрый мышонок Пик, красавица Маша-Ромаша, но были и враги – хитрый кот Василий и коварный паук Лапоног. Солдат Пешкин совершил много подвигов и прославился далеко за пределами шахматного царства-государства… Вы хотите спросить, откуда автор Ефим Чеповецкий узнал обо всех этих приключениях? А он в те дни сам служил в шахматной гвардии. Не верите? Честное фантазeрское! Музыка Сергея Бахметьева



Приключения шахматного солдата Пешкина слушать на видеосервисе Wink.