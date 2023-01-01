Приключения Сережи в волшебном лесу. Олег Симакин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Волшебный мир полон небывалых тайн, удивительных загадок и чарующего колдовства! Но не все так просто в магическом лесу, куда попадает мальчик Серeжа, приехавший в деревню на время каникул. Этот лес таит опасность для мальчика, потому что в лесной чаще обитает нечистая сила. Но не все представители нечистой силы творят зло. Так Леший и Водяной стали добрыми благодаря Машеньке. Ведьма Варвара и еe хитрый помощник кот Микошка не желают с этим мириться. Варвара хочет избавить лес от добра, а особенно – от своей младшей сестры, Машеньки. Храбрый Серeжа нарушает планы ведьмы Варвары, и в этом ему спешат помочь хорошие друзья: знакомые персонажи по-новому оживают на страницах книги. Благодаря своему увлекательному приключению мальчик узнает, что такое настоящая дружба, учится бескорыстно помогать и верить в то, что смелые поступки способны победить даже самое опасное коварство.



Приключения Сережи в волшебном лесу слушать на видеосервисе Wink.