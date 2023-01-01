Приключения Пиноккио. Карло Коллоди (книга, 2020) слушать онлайн

Готовы поспорить, даже если вы никогда не слышали имени Карло Коллоди, вы наверняка знакомы с персонажем его самой известной сказки «Пиноккио». Ведь всеми любимый Буратино это и есть тот самый Пиноккио. Через пятьдесят лет после выхода книги «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» в Ро�ссии была опубликована сказка «Золотой ключик, или приключения Буратино», написанная А. Н. Толстым. По первоначальному замыслу «Золотой ключик» должен был стать пересказом, обработкой знаменитой итальянской книги. Но в результате появилась абсолютно новая сказка. Убедитесь в этом сами, прослушав аудиокнигу «Приключения Пиноккио» в исполнении Александра Владимировича Клюквина.



Приключения Пиноккио слушать на видеосервисе Wink.