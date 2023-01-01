Приключения Мурзилки и лесных человечков. Анна Хвольсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами добрые и весeлые истории об удивительных приключениях крошечных лесных человечков – эльфов. Мурзилка, Знайка и Незнайка, доктор Мазь-Перемазь… Оказывается, именно детская писательница Анна Борисовна Хвольсон ещe в конце XIX века придумала этих персонажей. Правда характер и внешность у них совсем другие, чем у знакомых нам с детства героев. Например, Мурзилка по прозванью Пустая Голова – это джентльмен во фраке, цилиндре, с тросточкой и моноклем. А ещe там есть Чумилка-Ведун, Заячья Губа, Мишка-Пискун, Дундундук, Читайка, Турка, китаец Чи-ка-чи, наездник Скок и другие смешные имена. В книжке много познавательной информации. Ведь малютки-эльфы побывали и в Китае, и в Индии, и в Европе, плавали по морям на лодках и катались на санках по тундре, посетили дворец раджи и научную лабораторию, запускали бумажных змеев и учились в немецкой школе…



Приключения Мурзилки и лесных человечков слушать на видеосервисе Wink.