Приключения Мишки. Лидия Чарская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как-то в начале весны – время, когда наш медвежий народ оставляет свою зимнюю спячку, – в нашу берлогу пришли гости. Старый полуслепой медведь Топтыгин, вертлявая лисичка Хитруля с очень желтым и очень пушистым хвостом и большой серый волк, которого звали Удалец за его чрезвычайно смелые выхо�дки и очень уважали за храбрость…



Приключения Мишки слушать на видеосервисе Wink.