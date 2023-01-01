Приключения Мишки. Лидия Чарская
Wink
Детям
Приключения Мишки. Лидия Чарская

Приключения Мишки. Лидия Чарская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература39 мин6+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Как-то в начале весны – время, когда наш медвежий народ оставляет свою зимнюю спячку, – в нашу берлогу пришли гости. Старый полуслепой медведь Топтыгин, вертлявая лисичка Хитруля с очень желтым и очень пушистым хвостом и большой серый волк, которого звали Удалец за его чрезвычайно смелые выходки и очень уважали за храбрость…

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