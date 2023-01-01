Приключения Макса и его верных друзей. Марина Голомидова (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Мир дома тетушки Джейн и его обитателей наполнен добром и любовью.Мальчик Макс и его пятеро пушистых друзей живут обычной, иногда забавной жизнью, в которую внезапно вторгается зло и несправедливость.Дружба выручает героев в их приключениях, полных опасностей.Книга написана в возрождающихся традициях семейного чтения, дает прекрасную возможность родителям вступить в доверительный диалог со своим ребенком.



Приключения Макса и его верных друзей слушать на видеосервисе Wink.